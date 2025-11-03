Perché il nome di Steven Tyler spunta in un’indagine choc in Calabria?
Doveva essere un sogno a ritmo di chitarra elettrica e orgoglio calabrese, invece è diventato un intrigo da aula di tribunale. A Cotronei, nel cuore della Sila crotonese, il progetto del Museo del Rock dedicato a Steven Tyler, leggendario frontman degli Aerosmith, si è trasformato in un caso giudiziario esplosivo. La Procura di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio e dal pm Matteo Staccini, ha chiuso un’inchiesta che coinvolge 15 persone tra politici, funzionari comunali e imprenditori. Le accuse sono pesanti: truffa aggravata, falso ideologico e materiale, corruzione elettorale, concussione, estorsione e tentata induzione indebita. 🔗 Leggi su Donnapop.it
