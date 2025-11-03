Perché i ragni cercano sempre posti umidi | cosa li attira e qual è il loro ambiente ideale

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti ragni "domestici" amano luoghi umidi e bui perché offrono rifugio, condizioni ambientali stabili e prede in abbondanza. Per questo garage, cantine e ripostigli sono tra gli ambienti di casa preferiti da questi aracnidi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

