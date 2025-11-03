Perché essere single in Italia non conviene | dagli affitti al cibo si spende quasi il doppio rispetto a una famiglia

Essere single, in Italia, non conviene. Lo dicono i numeri, che parlano di un costo della vita quasi raddoppiato per le persone sole rispetto alle famiglie. La fotografia economica dei circa 8,8. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Perché essere single in Italia non conviene: dagli affitti al cibo, si spende quasi il doppio rispetto a una famiglia

Leggi anche questi approfondimenti

#LaCruscaRisponde Una lettrice riferisce di essere stata ripresa perché aveva detto “breve durata”; secondo chi l’ha corretta, poiché “durata” contiene già l’informazione che si tratta di tempo, non sarebbe opportuno ripetere questa stessa informazione nell’ag - facebook.com Vai su Facebook

Perché essere single in Italia non conviene: dagli affitti al cibo, si spende quasi il doppio rispetto a una famiglia - Lo dicono i numeri, che parlano di un costo della vita quasi raddoppiato per le persone sole rispetto alle famiglie. Come scrive msn.com

Essere single: costi e benefici in un mondo che ci considera persone sole - Se è vero che l'amore è una cosa semplice, è anche vero che essere single è un grandissimo casino. Da grazia.it

La spesa dei single in Italia sale a 235 miliardi nel 2024 - Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp La spesa dei single in Italia sale a 235 miliardi in un anno, più di un quarto della spesa complessiva nazionale: 69 in più rispetto al 2012. Riporta unionesarda.it