Perchè è crollata la Torre dei Conti ai Fori Imperiali? Le domande e le risposte

Per quale ragione è crollata una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma. Per rispondere alla domanda, è necessario fare chiarezza sul luogo, le problematiche già esistenti e gli scenari futuri. La Torre dei Conti è una torre medievale situata a Roma, nel rione Monti, all'angolo tra via Cavour e i Fori Imperiali, precisamente in Largo Corrado Ricci. Fu costruita all'inizio del XIII secolo (intorno al 1203) per volere di Papa Innocenzo III, come avamposto familiare e residenza fortificata della potente famiglia Conti di Segni.

