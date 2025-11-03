Perché Bergomi era assente su Sky dopo lo scontro con Del Piero e la fake news sul licenziamento
Perché Giuseppe Bergomi era assente a Sky Calcio Club dopo la discussione con Alessandro Del Piero e la fake news sul licenziamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Caressa sul rigore del Napoli: «Il var non è intervenuto perché Rocchi avrà alzato la voce» A Sky Bergomi: «Mai visto nel calcio moderno dare un calcio di rigore da un guardalinee». Marchegiani: «L'arbitro poteva chiedere conferma all'arbitro». https://www.iln - facebook.com Vai su Facebook
"bergomi" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X