Per Mike Amiri vestire il Barcellona è qualcosa di assolutamente naturale

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Mike Amiri ha un piano. Da tempo, il designer americano è impegnato a rendere il suo marchio una delle big thing della moda mondiale. Se in passato Amiri era conosciuto per i suoi jeans skinny amati dalla scena trap di mezzo mondo, oggi conquista il suo pubblico con abiti sartoriali dalle linee ricercate e una presenza ormai fissa all’interno del calendario della moda parigina. Nel suo percorso verso il successo globale, Mike Amiri ha trovato un partner inaspettato: il Barcellona. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

