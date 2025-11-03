Per l’accesso anticipato di Gemini in Home serve la registrazione

Gemini su Google Home è oramai realtà ma per provarlo in anteprima è necessario registrarsi. Ecco cosa si deve fare L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Per l’accesso anticipato di Gemini in Home serve la registrazione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Stuff Fashion Boutique. . La PROMO DA PAURA é attiva sul sito fino a domenica 02 Novembre alle 23.59 e ti dà diritto ad un coupon pari al 10% di sconto e all’accesso ANTICIPATO al nostro BLACK FRIDAY vai su stuffboutique.it e scopri di più ?attenta Vai su Facebook

505 Games e Supernova Games Studios hanno appena presentato #AssettoCorsaRally, in uscita a metà novembre in accesso anticipato su Steam. - X Vai su X

Gemini for Home cambia il comportamento delle luci sui Nest: le novità - Pochi giorni fa Google ha iniziato a distribuire l'assistente vocale Gemini for Home in accesso anticipato (Early Access) negli Stati Uniti ed emergono i primi (piccoli) cambiamenti ... Segnala msn.com

Gemini arriva su Google Home a ottobre (finalmente!) - Gemini sostituisce Google Assistant: Google sta per lanciare Gemini for Home in accesso anticipato a ottobre, promettendo conversazioni naturali e funzionalità avanzate che trasformeranno ... Riporta tomshw.it

Addio Google Assistant, Gemini per Home arriverà a ottobre con una serie di novità - Tra le principali novità troviamo infatti la possibilità di fare richieste più complesse e meno rigide, ad esempio "Spegni tutte le luci e accendi solo quelle della cucina", oppure "Spegni le luci e ... Lo riporta multiplayer.it