Per la Samichelese il primo pareggio costa il primato
Sanmichelese 1 La Pieve Nonantola 1 Sanmichelese: Schiuma, Costa, Ferrari (9’ s.t. Merli), Baisi, Ashong, Vernia, Alicchi, Spezzani, Peddis, Casta (33’ s.t. Teneggi), Manzini. All. Azzurro (Paganelli, Doku, Rafrari, Minutolo, Notari, Gorzanelli, Geti) La Pieve Nonantola: Mbaye, Tudini, Manari, Timperio, Sgedoni, Casarano, Boriani (22’ s.t. Migliaccio), Montorsi (45’ s.t. Iazzetta), Davitti, Cantarello (33’ s.t. Pellegrino), Gilli. All. Barbi (Borghi, Pepe, Belfakir, Shanableh, Traversi, Libertino) Arbitro: Giona di Finale Emilia (Sirico, Orsi) Reti: 13’ p.t., Ashong, 38’ p.t. Montorsi (rig.) Note: ammoniti Spezzani, Baisi Il primo pari casalingo stagionale costa il primato alla Sanmichelese, scavalcato dal Medolla San Felice, che ha una gara in più ma si issa a +2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sanmichelese da sballo. Soffre, ma fa otto su otto - sanmichelese 2 maranello 1 SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Minutolo, Alicchi, Tardini (50’ Casta), Notari (62’ Peddis), Manzini (85’ Fontanini), Vernia. Lo riporta msn.com