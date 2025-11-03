Più si scava nel confronto di mercoledì 29 ottobre tra i magistrati della Corte dei Conti e i funzionari dei ministeri coinvolti nella progettazione del Ponte sullo Stretto, più nei racconti di questi ultimi emergono anomalie. «Quesiti totalmente lontani dal nocciolo della questione e lamentele su aspetti burocratico-procedurali», riferiscono, che male si conciliano con la missione che la Costituzione assegna ai magistrati contabili e al loro organismo: esercitare il controllo preventivo di legittimità sugli atti del legislatore, astenendosi da ogni valutazione sull’opportunità e sul merito di quelle decisioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Per la Corte il Ponte deve essere un'autostrada