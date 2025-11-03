Per il popolo migrante non punizioni ma un orizzonte di speranza

Cms.ilmanifesto.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ormai sistematica, la gravità e la persistenza delle violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti, prova di un regime transnazionale di violenza istituzionalizzata che si manifesta attraverso la . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

per il popolo migrante non punizioni ma un orizzonte di speranza

© Cms.ilmanifesto.it - Per il popolo migrante non punizioni, ma “un orizzonte di speranza”

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Popolo Migrante Punizioni Orizzonte