C’è un’interessante opportunità per migliorare la conoscenza del mondo dei social media e del digital marketing. Inn partenza mercoledì a Officina Giovani Social Gym, un laboratorio pratico, immersivo e gratuito pensato per giovani tra i 18 e i 35 anni, per imparare sul campo come gestire i social in modo strategico e creativo. Gli incontri si svolgeranno mercoledì 5, 12, 19 e 26 novembre, 3 e 10 dicembre dalle 19 alle 21 e sabato 15, 22 e 29 novembre dalle 9.30 alle 12 negli spazi di piazza Macelli. Durante gli incontri, grazie al supporto di professionisti del settore, i partecipanti potranno sperimentare tutte le fasi della gestione dei social: dalla definizione della strategia alla creazione di contenuti grafici, fino allo sviluppo di una campagna e la successiva analisi dei dati che consentirà di valutare l’efficacia delle strategie messe in atto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Per i ragazzi ecco Social Gym. Il corso pratico per imparare a gestire meglio i nuovi media