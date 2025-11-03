Per De Toni Udine è sicura per Vidoni c' è più criminalità

“Udine è al 67° posto su 106 province italiane, con un numero di denunce sotto la media nazionale e un livello di sicurezza superiore rispetto a realtà come Gorizia e Trieste. In Friuli Venezia Giulia, solo Pordenone presenta dati migliori. Questo, prima di tutto, conferma che Udine è una città. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

A Udine prefetto e sindaco De Toni hanno emanato un'ordinanza con la quale – in relazione al periodo tra il primo novembre e il 10 gennaio del prossimo anno – dispongono il divieto di stazionamento per i soggetti che dovessero assumere comportamenti ag - facebook.com Vai su Facebook

“Auspico una Norimberga per Meloni” E poi ancora attacchi al Prefetto di Udine su utilizzo di “armi chimiche” in seno agli scontri per #ItaliaIsraele Questo il capogruppo #AVS Andrea Di Lenardo a #Udine L’On. @NFratoianni ed il Sindaco De Toni vogliono dir - X Vai su X

De Toni promuove la "Udine da bere" su Facebook. Le reazioni tra ironia e polemiche - L'ironia e l'autoironia, si è capito, sono ormai un marchio di fabbrica del primo cittadino, ... Come scrive ilgazzettino.it

Ballottaggio a Udine, trovato l'accordo: Marchiol appoggerà De Toni - Accordo raggiunto, senza apparentamento, in vista del ballottaggio per le elezioni comunali di Udine, tra Alberto Felice De Toni e Ivano Marchiol. Segnala ilgazzettino.it

Eletti Udine, seggi nuovo Consiglio Comunale/ De Toni sindaco: nomi 40 consiglieri - Consiglieri eletti a Udine, come sarà composto il nuovo Consiglio Comunale dopo i risultati del ballottaggio Elezioni Comunali 2023: seggi con De Toni sindaco, i 40 nomi NUOVO CONSIGLIO COMUNALE UDINE ... Come scrive ilsussidiario.net