Per avere soldi minaccia e aggredisce la madre via libera del Gip all' arresto

Minacciava di morte e in alcuni casi aveva agito anche con violenza contro la madre per avere denaro. Il Gip Salvatore Pugliese ha dato il via libera all'ordinanza di custodia cautelare dei domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico nei confronti di un 41enne messinese su richiesta del Pm. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Pizzuto La tassa sulle banche è un esempio di come si possa ottenere poco sfasciando molto. È evidente il bisogno governativo di avere dei soldi per cucire la trama della legge di bilancio, ma teorizzare a quel modo la tassa sulle banche non è come ricamar - facebook.com Vai su Facebook

Minaccia e picchia la madre per anni solo per avere soldi: arrestato - Nella giornata di ieri, sabato 27 settembre 2025, un uomo di 46 anni di Alzate Brianza, comune in provincia di Como, è stato arrestato dai carabinieri che sono in servizio nella stazione di Cantù, che ... Segnala fanpage.it

"Insulti, minacce e aggressioni ai nonni per avere i soldi": diciannovenne finisce nei guai - A San Severino un 19enne è finito nei guai per le condotte violente, con tanto di distruzione degli arredi di casa, legate al suo stato di ... ilrestodelcarlino.it scrive

Minaccia i genitori con due coltelli per avere soldi per la droga - Prima avrebbe chiesto soldi ai genitori per comprare la droga, poi al loro rifiuto li avrebbe minacciati brandendo due grossi coltelli da cucina. Riporta rainews.it