Peppino Mazzotta è Alan Turing nello spettacolo Enigma diretto da Giovanni Anfuso
Peppino Mazzotta è il protagonista di Enigma di Hugh Whitemore, che debutta in prima nazionale sabato 8 novembre alle 19.00 al Teatro Biondo di Palermo nella traduzione di Antonia Brancati e con la regia di Giovanni Anfuso.Le scene sono di Alessandro Chiti, i costumi di Dora Argento, le luci di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
