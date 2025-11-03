Peppino Mazzotta è Alan Turing nello spettacolo Enigma diretto da Giovanni Anfuso

Peppino Mazzotta è il protagonista di Enigma di Hugh Whitemore, che debutta in prima nazionale sabato 8 novembre alle 19.00 al Teatro Biondo di Palermo nella traduzione di Antonia Brancati e con la regia di Giovanni Anfuso.Le scene sono di Alessandro Chiti, i costumi di Dora Argento, le luci di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it