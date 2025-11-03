Pensioni anticipate Opzione Donna cancellata | Avvio Class Action
Riceviamo da Orietta Armliato, amministratrice e fondatrice del CODS, Comitato Opzione Donna Social, e volentieri pubblichiamo un comunicato che annuncia l’ avvio di un azione collettiva, class action, coadiuvata dal Team di avvocati dell’associazione Class Action Italia, allo scopo di tutelare il diritto di migliaia di donna con 35 anni e 61 d’età che si vedono ad oggi negare il diritto alla pensione anticipata a causa di restrizioni ingiustificate che hanno limitato l’accesso ad Opzione donna. La situazione delle donne, che già si vedono combattere questa ingiustizia, non é andata certo migliorando con l’ultima Legge di Bilancio che ha posto fine all’uscita anticipata Opzione donna, lasciando nel baratro moltissime donne che non hanno 41 anni di contributi, non hanno 63 anni e dunque si trovano fuori da qualsiasi altra misura di uscita anticipata. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it
