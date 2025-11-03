Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e in particolare di due giocatori ovvero Mike Maignan e il difensore Pavlovic. Ecco le sue parole da 'YouTube'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti sicuro: “Ecco chi mi ricorda Pavlovic. Maignan? Non scherziamo. Nessuno può …”