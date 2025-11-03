Pellegatti | Pavlovic mi ricorda Stam Nessuno può sostituire Maignan non scherziamo

Pianetamilan.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e in particolare di due giocatori ovvero Mike Maignan e il difensore Pavlovic. Ecco le sue parole da 'YouTube'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pellegatti pavlovic mi ricorda stam nessuno pu242 sostituire maignan non scherziamo

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Pavlovic mi ricorda Stam. Nessuno può sostituire Maignan non scherziamo”

Leggi anche questi approfondimenti

pellegatti pavlovic ricorda stamPellegatti: “Stasera partita delicata. Pavlovic mi ricorda Stam” - Nelle ore che precedono il delicatissimo match tra Atalanta Mila, partita valevole per la nona giornata di Serie A, Carlo Pellegatti ha ribadito nel suo canale YouTube l'importanza della partita ... Riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Pellegatti Pavlovic Ricorda Stam