Pedone investito sul lungomare | 70enne trasportato al Policlinico in ' codice rosso'

Un uomo di 70 anni sarebbe stato investito questo pomeriggio sul lungomare di Bari. Secondo le prime ricostruzioni, il 70enne sarebbe stato trasportato in 'codice rosso' al Policlinico. Il pedone sarebbe stato investito da un'auto mentre attraversava la strada, all'altezza di largo Adua. Sul. 🔗 Leggi su Baritoday.it

