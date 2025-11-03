Pediatria riapre a Palestrina completati i Lavori all' Ospedale Coniugi Bernardini

Dopo diverse settimane di interruzione per interventi di manutenzione, il reparto di Pediatria dell’Ospedale "Coniugi Bernardini" di Palestrina torna finalmente pienamente operativo. L'annuncio della riapertura, fissata per lunedì 3 novembre 2025, è stato comunicato ufficialmente dalla ASL Roma 5. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

