Pediatria riapre a Palestrina completati i Lavori all' Ospedale Coniugi Bernardini
Dopo diverse settimane di interruzione per interventi di manutenzione, il reparto di Pediatria dell’Ospedale "Coniugi Bernardini" di Palestrina torna finalmente pienamente operativo. L'annuncio della riapertura, fissata per lunedì 3 novembre 2025, è stato comunicato ufficialmente dalla ASL Roma 5. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Scopri altri approfondimenti
PALESTRINA - OSPEDALE "CONIUGI BERNARDINI": DA LUNEDÌ RIAPRE IL REPARTO DI PEDIATRIA Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria realizzati nelle scorse settimane, da lunedì prossimo, 3 novembre, riprenderà regolarmente l’attività del re - facebook.com Vai su Facebook