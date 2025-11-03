Pecci e il tocco per la punizione del secolo dissi a Maradona guarda che non ci passa…

Tempo di lettura: 2 minuti “La palla non ci passava, ma se hai la fortuna di stare vicino a un genio vedi che gli riescono cose che non hanno una logica. Se porti un tubetto di vernice a chi dipinge la Cappella Sistina poi passi alla storia, anche se immeritatamente. Dicevo a Diego: ‘Ma sei sicuro? Guarda che non ci passa’. Lui diceva: ‘Toccala, che ci penso io’. E la palla ci passò. I geni vedono delle cose che noi non vediamo. Ho semplicemente portato il tubetto di vernice”. Ai microfoni di Radio Anch’io Sport (Radio 1) Eraldo Pecci, ex centrocampista di Napoli, Bologna, Fiorentina e Torino, ricorda la punizione impossibile di Diego Armando Maradona alla Juventus, a 40 anni esatti di distanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

