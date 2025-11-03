Pazzini elogia Chivu | Non era facile avere un impatto di questo livello nella situazione in cui è subentrato

Inter News 24 Pazzini si complimenta con Cristian Chivu, che, dal suo arrivo all’Inter, ha avuto un impatto di livello superiore a qualsiasi pronostico. Dagli studi di Pressing, Giampaolo Pazzini ha espresso parole di grande apprezzamento per il lavoro di Cristian Chivu, tecnico rumeno che ha riportato equilibrio e risultati in casa nerazzurra. L’ex centravanti, oggi opinionista televisivo, ha sottolineato come non si aspettasse un rendimento così alto in termini di media punti, considerando le difficoltà incontrate dall’Inter dopo la scorsa stagione e il complesso Mondiale per club. Pazzini ha elogiato in particolare la capacità di Chivu di gestire il gruppo e comunicare in modo diretto, qualità che secondo lui hanno contribuito a creare una forte empatia con lo spogliatoio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pazzini elogia Chivu: «Non era facile avere un impatto di questo livello nella situazione in cui è subentrato»

