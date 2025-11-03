PayPal un 2025 memorabile | dalla partnership con ChatGPT all’aumento dei ricavi

Tempo di lettura: 3 minuti Il 2025 per PayPal è stato un anno di svolta, caratterizzato da una forte crescita e da una serie di innovazioni tecnologiche che segnano un’evoluzione strategica di grande importanza. Nel terzo trimestre del 2025, la società ha registrato dei ricavi netti pari a 8,4 miliardi di dollari, con un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (pari al 6% a parità di valuta). I volumi totali di pagamento hanno raggiunto i 458,1 miliardi di dollari, in aumento dell’8%, mentre gli account attivi sono saliti dell’1%, arrivando a 438 milioni. Questi risultati confermano la capacità di PayPal di mantenere una posizione di leadership nel settore dei pagamenti digitali, nonostante la concorrenza globale, sempre più attiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PayPal, un 2025 memorabile: dalla partnership con ChatGPT all’aumento dei ricavi

