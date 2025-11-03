Pavlovic match-winner di Milan-Roma | Il gol? Contento Mi piace fare queste corse
Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Pavlovic segna, Maignan para un rigore: al Meazza vince la squadra di Allegri - facebook.com Vai su Facebook
Ieri, durante Open Var, Gianluca Rocchi aveva dichiarato che il gol di Pavlovic sarebbe stato l'ultimo concesso con posizione di fuorigioco nei pressi dell'area piccola (per altro Pavlovic non era nemmeno nell'area piccola ma più lontano). Arriva subito il primo - X Vai su X
Milan-Roma 1-0: Pavlovic realizza e Maignan sigilla una vittoria importantissima - 0: i rossoneri vincono il big match coi capitolini al termine di una partita ricca di occasioni da gol. Riporta notiziemilan.it
Il Milan trionfa contro la Roma, Pavlovic illumina San Siro: Dybala sbaglia il rigore del pareggio - Il Milan vince una partita folle a San Siro, accade di tutto: Pavolvic decide la gara con il gol. Segnala fanpage.it
Pagelle di Milan-Roma 1-0: Leao luce a San Siro ma segna Pavlovic. Dybala tradisce Gasp - Dybala si fa ipnotizzare da Maignan dal dischetto ma per Gasperini l'attacco è spuntato. Come scrive sport.virgilio.it