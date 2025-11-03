Pavlovic ci crede | In tante in lotta scudetto sarà difficile fino a maggio Ecco cosa pensavo prima del mio gol
Inter News 24 Il difensore del Milan, Strahinja Pavlovic, ha detto la sua dopo la vittoria contro la Roma, facendo riferimento alla lotta scudetto. Protagonista assoluto di Milan-Roma con il gol che ha deciso la partita (1-0), il difensore Strahinja Pavlovi? ha espresso tutta la sua gioia a DAZN. Si è detto molto contento per la rete e per i tre punti, condividendo anche la sua felicità personale per la notizia che diventerà presto papà. Sulla corsa Scudetto, ha sottolineato come il campionato sia molto competitivo quest’anno, con tante squadre in lotta fino alla fine, rendendo il percorso difficile. 🔗 Leggi su Internews24.com
