Pavia | Venditti ' mai preso un euro elogiato per spese intercettazioni e auto'
Brescia, 3 nov. (Adnkronos) - "Non ho mai preso un euro, tutti i pagamenti sono tracciati anche quello delle auto dove, come si evince dagli atti di indagine, non c'è stato un solo euro di sconto, anzi. Non solo: ci sono state due ispezioni amministrative quando gestivo Pavia e in entrambi i casi ho ricevuto degli encomi per l'impiego di denaro nelle intercettazioni e nel noleggio auto". Sono le dichiarazioni rese, davanti al Riesame di Brescia, dall'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti che, tramite il suo difensore Domenico Aiello, chiede che gli siano restituiti pc e cellulare sequestrati nell'inchiesta sul presunto 'sistema Pavia' che lo vede indagato dalla Procura di Brescia per corruzione e peculato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
