Pavia | pm in mail Mazza ricerca su imprenditori ex eurodeputato Lega Ciocca e casinò

Milano, 3 nov. (Adnkronos) - Una ricerca che copre nove anni, dal 2016 fino a oggi e con parole chiave che stando al verbale dello scorso 9 ottobre riguardano casi non trattati direttamente dal pubblico ministero Pietro Paolo Mazza, l'ex pm di Pavia - ora in forza alla procura di Milano - indagato a Brescia per corruzione e peculato nell'inchiesta sul presunto 'sistema Pavia'. Dagli atti della nuova inchiesta 'Clean' emerge che tra le parole chiave ricercate nei dispositivi informatici del pm Mazza, al centro di un sequestro che ha riguardato anche l'ex magistrato Mario Venditti (indagato anche per il caso Garlasco), compaiono nomi quali quello dell'imprenditore 'Alberto Marchesi', compagno di cella del nipote di Flavius Savu (l'uomo che collega l'omicidio di Chiara Poggi a quanto accadeva al santuario della Bozzola) e dell'ex eurodeputato della Lega 'Angelo Ciocca'. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pavia: pm, in mail Mazza ricerca su imprenditori, ex eurodeputato Lega Ciocca e casinò

News recenti che potrebbero piacerti

Altro che Halloween! La vera paura oggi è l'attesa per la salute! Quindi anche tu sei stanco di aspettare in fila? Ascom Pavia ti propone l'unica vera alternativa per ogni tuo malessere! Come? Iscrivendoti a MUTUA OSPEDALIERA COMMERCIANTI! Perch - facebook.com Vai su Facebook

Pavia: difesa Mazza, 'non c'è nemmeno idea di un reato, annullare sequestro' - "Non c'è nemmeno un'idea del reato" per questo abbiamo chiesto che il decreto di sequestro sia annullato "in base all'insussistenza del fumus". Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

"Sistema Pavia": per Venditti e Mazza udienza al Riesame lunedì prossimo - Si discuterà il ricorso dell'ex procuratore di Pavia indagato dai pm bresciani per corruzione e peculato, assieme all'ex pm pavese (ora a Milano) ... rainews.it scrive

“Sistema Pavia”, a pm Venditti e Mazza contestato peculato per 750mila euro - È di almeno 750mila euro il peculato contestato dalla Procura di Brescia nei confronti dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e del pm Pietro Paolo Mazza, ora pm a Milano e in passato a Pavia con ... Da tg24.sky.it