Pavia picchiato in piazza Duomo dopo il diverbio | identificato l’aggressore

Pavia, 3 novembre 2025 – È stato identificato dalla polizia il responsabile dell' aggressione in piazza del Duomo. Si tratta di un giovane, italiano, di poco più di vent'anni. Ed erano tutti maggiorenni i ragazzi del gruppetto che stazionava all'intersezione da via Teodolinda verso piazza Duomo, dove doveva transitare il residente, 68enne di professione medico, che ha avuto la peggio. La Questura di Pavia ha reso noto oggi, lunedì 3 novembre, che "le indagini immediatamente intraprese dopo i fatti dalla locale Squadra Mobile hanno permesso di identificare il gruppo di giovani, tutti maggiorenni e italiani, e uno di questi identificato quale autore dell'aggressione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, picchiato in piazza Duomo dopo il diverbio: identificato l’aggressore

