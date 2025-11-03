Pavia | difesa Mazza ' non c' è nemmeno idea di un reato annullare sequestro'
Brescia, 3 nov. (Adnkronos) - "Non c'è nemmeno un'idea del reato" per questo abbiamo chiesto che il decreto di sequestro sia annullato "in base all'insussistenza del fumus". Lo dichiara Massimo Dinoia, difensore di Pietro Paolo Mazza, ex pm di Pavia e oggi in forza alla Procura di Milano, accusato di peculato e corruzione in un filone d'indagine sul presunto 'sistema Pavia'. Per la procura di Brescia, gli indagati avrebbero beneficiato di "varie utilità (pranzi presso il ristorante Lino, vendita di auto a prezzo inferiore a quello di mercato, effettuazione gratuita di lavori di manutenzione alle auto) a fronte del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio", consistiti "nell'affidamento pressocché esclusivo a Esitel del noleggio degli apparati di intercettazione e nell'affidamento esclusivo a Cr Service del noleggio di autovetture in misura incongrua rispetto alle esigenze investigative e destinate ad uso privato non inerente alle attività di indagine" si legge nel provvedimento della pm Claudia Moregola. 🔗 Leggi su Iltempo.it
