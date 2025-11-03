Pausa anticiclonica | sole in tutta la Bergamasca con temperature sopra la media

Carlo Migliore di 3BMeteo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. L’evoluzione proposta dai modelli per la settimana compresa tra il 3 e il 9 novembre diventa più chiara alla luce delle ultime previsioni. Pronta rimonta anticiclonica nelle regioni del Nord, tra cui la Bergamasca. Stabili le temperature, con valori localmente anche sopra la media. Condizioni di sole interesseranno la nostra provincia per diversi giorni, probabilmente per tutta la settimana. L’aumento delle foschie e la formazione dei primi banchi di nebbia autunnali nella Bassa potrebbero disturbare lo stato dei cielo nelle ore mattutine con degli annuvolamenti bassi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

