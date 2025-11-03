Paura nel cuore di Roma | crolla parzialmente la Torre dei Conti ai Fori Imperiali Quattro operai coinvolti uno dei quali è grave

Momenti di paura nel cuore di Roma per il crollo parziale della Torre dei Conti, storico monumento medievale situato tra largo Corrado Ricci e i Fori Imperiali. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata, durante i lavori di ristrutturazione in corso sul sito. Una parte della struttura, su cui erano presenti operai impegnati sul ponteggio, è improvvisamente ceduta, travolgendo una sezione del cantiere. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, immediatamente intervenuti con tre squadre operative, due autoscale e nuclei speciali, quattro operai sono rimasti coinvolti nel crollo. Tre di loro, rimasti bloccati sulle impalcature, sono stati recuperati con l’autoscala e non avrebbero riportato ferite gravi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it