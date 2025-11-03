Paura a Viganò | ciclista investito necessario l' intervento dell' elicottero
Grande paura intorno a mezzogiorno di oggi, lunedì 3 novembre, in via Guglielmo Oberdan a Viganò. Un uomo di 63 anni in sella alla propria bicicletta è rimasto infatti vittima di un incidente stradale: un veicolo in transito lungo la strada lo ha investito.Subito è scattata la chiamata al numero. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altre letture consigliate
Sabato 1º novembre festa de noantri VEGAN STORE aperto, alive and kicking Viva le streghe, che fanno paura ai misogini ai guerrafondai criminali ai fascisti ai sionisti terroristi #veganstoreroma #gazacola #supportyourlocalvegangrocery #palestinefor Vai su Facebook
Ciclista ferito a Dro: è grave - Un ciclista di 74 anni è rimasto ferito nella tarda mattinata di venerdì 3 ottobre a Dro. Riporta rainews.it
Ciclista investito in un tratto buio. Nulla da fare per un richiedente asilo - In sella alla sua bicicletta stava percorrendo la statale 494 nel tratto compreso tra Zeme e Valle quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Vigevano intervenuti sul posto ... Si legge su ilgiorno.it