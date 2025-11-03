Paura a Viganò | ciclista investito necessario l' intervento dell' elicottero

Leccotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande paura intorno a mezzogiorno di oggi, lunedì 3 novembre, in via Guglielmo Oberdan a Viganò. Un uomo di 63 anni in sella alla propria bicicletta è rimasto infatti vittima di un incidente stradale: un veicolo in transito lungo la strada lo ha investito.Subito è scattata la chiamata al numero. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

