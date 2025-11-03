ABBONATI A DAYITALIANEWS Il cedimento nel cuore della Capitale. Momenti di grande paura nel centro di Roma, nei pressi dei Fori Imperiali, dove intorno alle 11:20 di questa mattina, 3 novembre 2025, una parte della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci, è crollata improvvisamente durante i lavori di ristrutturazione. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera e confermata dall’agenzia Ansa. Le operazioni di soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni operai sono rimasti inizialmente bloccati sotto le macerie, ma i vigili del fuoco sono riusciti a trarli in salvo dopo un tempestivo intervento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Paura a Roma, crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: operai tratti in salvo dalle macerie