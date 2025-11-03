paul mccartney ritorna a parlare sui rumours riguardanti la leggenda della sua morte dopo lo scioglimento dei beatles

Le voci sulla morte di Paul McCartney risalgono allo scioglimento della band nel 1969 e sostengono che tre anni prima, esattamente il 9 novembre 1966 il bassista morì tragicamente in un incidente stradale mentre tornava a casa durante la lavorazione dell’album Sgt. Pepper ‘ s Lonely Hearts Club Band (pubblicato nel 1967). Secondo i rumours circolanti da oltre mezzo secolo, la band e altri esponenti del settore avevano deciso di risparmiare ai fan la devastazione sostituendo “Macca” con un sosia, e che si diceva che i nomi fossero “il nuovo Paul”, inclusi William Campbell e Billy Shears. I fan erano anche convinti che da quel momento in poi la band avesse lasciato intendere qualcosa, con indizi disseminati nella copertina di Abbey Road, dove il bassista compare senza scarpe e John Lennon che avrebbe cantato “ Ho seppellito Paul ” sulle battute finali di Strawberry Fields Forever ed altro ancora. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

