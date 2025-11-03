Pattinaggio di Figura Skate Canada 2025 | Lara Naki Gutmann chiude al quinto posto
La nottata europea fra sabato 1 e domenica 2 novembre ha visto svilupparsi la giornata intermedia di Skate Canada, terza tappa stagionale dell’ISU Grand Prix, il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura. In chiave italiana, l’attenzione era concentrata principalmente sulla competizione femminile, nella quale Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) occupava la terza posizione dopo lo short program disputato venerdì. L’azzurra si è alfine classificata quinta, completando la sua gara con 192.05 punti. Per la ventiduenne trentina si tratta del secondo miglior piazzamento della carriera in un evento di Grand Prix dopo il gradino più basso del podio occupato nel Finlandia Trophy del 2024. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
