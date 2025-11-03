Pattinaggio di figura i punteggi totali dei big della danza dopo le prime 3 tappe di Grand Prix Scenario surreale
Surreale. Non ci sono altri modi per descrivere la situazione che imperversa in questo momento nella danza sul ghiaccio dopo i primi tre appuntamenti del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. Con Skate Canada, atto numero tre della rassegna itinerante, tutte le coppie di punta sono scese sul ghiaccio buttando le proprie fiches sul tavolo. Ma lo scenario emerso, per quanto precario e provvisorio, si è rivelato decisamente impronosticabile. Doverosa promessa: stilare una classifica basandosi su tre pannelli e altrettante giurie differenti lascia il tempo che trova. Per capire le gerarchie reali, bisognerà attendere il primo scontro diretto corposo (ci sarà alle Finals di Nagoya in dicembre). 🔗 Leggi su Oasport.it
