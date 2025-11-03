Pattinaggio artistico i primi qualificati alle Finals del Grand Prix Certezza Ilia Malinin

In occasione della terza tappa conclusa da poche ore in quel di Saskatoon, Skate Canada, sono cominciati ad arrivare un paio di concreti responsi al Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, con i primi atleti che si sono assicurati la qualificazione alle Finali del circuito, quest’anno in scena a Nagoya (Giappone) nel mese di dicembre. Sono stati fondamentalmente due i profili che hanno strappato matematicamente il passaggio per l’ultimo atto. I primi in ordine cronologico sono stati i canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps che, dopo il secondo posto ottenuto ad Angers per il Grand Prix de France, hanno vinto a sorpresa la tappa di casa superando i favoriti Hase-Volodin arrivando così al totale di 28 punti (13+15). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico, i primi qualificati alle Finals del Grand Prix. Certezza Ilia Malinin

