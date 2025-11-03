Kiev risponde ai cieli di fuoco con lo scudo dei Patriot. Mentre la Russia moltiplica i suoi attacchi e le notti ucraine tornano a tremare sotto il rombo dei droni, il presidente Zelensky annuncia un nuovo baluardo: la difesa aerea del Paese si rafforza grazie ai sistemi forniti dalla Germania. È la risposta di una capitale che non si piega, ma rilancia, trasformando la paura in determinazione e la notte in attesa di un'alba possibile. Secondo il leader ucraino, il potenziamento delle difese è frutto di accordi preparati da tempo: «Ogni rafforzamento della nostra difesa aerea ci avvicina alla fine della guerra che tutti stiamo aspettando». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Patriot tedeschi e blitz militari. Così Kiev cerca di resistere