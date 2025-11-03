Patriot dalla Germania e Tomahawk da Washington | perché Usa e UE continuano ad armare Zelensky e a propiziare la guerra?

L'Ucraina continua a essere supportata sciaguratamente da Washington e da Bruxelles Il guitto Zelensky, attore Nato, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood, ringrazia sentitamente la Germania di Merz per il recente invio dei missili Patriot. Come se non bastasse, gli Stati Uniti.

