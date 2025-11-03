Patriot dalla Germania e Tomahawk da Washington | perché Usa e UE continuano ad armare Zelensky e a propiziare la guerra?

Ilgiornaleditalia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ucraina continua a essere supportata sciaguratamente da Washington e da Bruxelles Il guitto Zelensky, attore Nato, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood, ringrazia sentitamente la Germania di Merz per il recente invio dei missili Patriot. Come se non bastasse, gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

patriot dalla germania e tomahawk da washington perch233 usa e ue continuano ad armare zelensky e a propiziare la guerra

© Ilgiornaleditalia.it - Patriot dalla Germania e Tomahawk da Washington: perché Usa e UE continuano ad armare Zelensky e a propiziare la guerra?

Altri contenuti sullo stesso argomento

patriot germania tomahawk washingtonDopo il 'no' di Trump per i missili Tomahawk, Zelensky punta ora sui Patriot - Il leader di Kiev vuole ottenere dalla Casa Bianca un totale di 25 sistemi di difesa missilistica. Secondo today.it

patriot germania tomahawk washingtonGuerra Ucraina, perché gli Usa hanno dato l’ok a invio missili Patriot e non Tomahawk? - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, perché gli Usa hanno dato l’ok a invio missili Patriot e non Tomahawk? Si legge su tg24.sky.it

patriot germania tomahawk washingtonZelensky a Washington: 'Incontrato fabbricanti Usa di Tomahawk e Patriot' - Il presidente ucraino incontrerà questa sera Donald Trump che nelle scorse ore ha avuto un colloquio telefonico con il leader russo Vladimir Putin (ANSA) ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Patriot Germania Tomahawk Washington