Patologie della tiroide Asp punta a interventi d’eccellenza al San Vincenzo di Taormina

Messinatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Asp di Messina ha risolto la problematica dell’assenza del chirurgo generale dedicato alla chirurgia tiroidea dell'ospedale di Taormina, puntando ad una costante collaborazione per la gestione sia medica che chirurgica dei pazienti, tra il dott. Sergio Maimone primario di Medicina Interna e la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

