Paternò controlli a tappeto | raffica di sanzioni e verifiche in un ristorante orientale

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione di sicurezza coordinata dalla Polizia di Stato. Una vasta operazione di controllo è stata condotta nei giorni scorsi a Paternò dalla Polizia di Stato, con l’obiettivo di garantire la legalità e tutelare la sicurezza dei cittadini. L’intervento, organizzato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, ha visto la collaborazione di diversi enti istituzionali all’interno della task force interforze, un modello operativo ormai consolidato che mira a contrastare abusivismo commerciale, lavoro nero e irregolarità igienico-sanitarie nei locali pubblici. Verifiche in un ristorante di cucina orientale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Paternò, controlli a tappeto: raffica di sanzioni e verifiche in un ristorante orientale

