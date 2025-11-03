C’è una solitudine particolare che abita i laboratori di pasticceria. Non è quella romantica dell’artigiano che impasta alle prime ore del mattino, né quella eroica di chi sforna panettoni a ciclo continuo. È una solitudine operativa: quella di dover spiegare ogni giorno ai clienti perché quel prezzo è giusto, quella di saper gestire un collaboratore che ha perso l’entusiasmo, quella di decidere se investire in un nuovo macchinario. Il confronto vero – quello faccia a faccia – richiede tempo che spesso non c’è, e uno spazio neutro dove nessuno deve vendere nulla a nessuno. Sabato 8 novembre, nella Sala Zenitale dei Bagni Misteriosi a Milano, proveremo a colmare questa distanza con una mattina riservata ai professionisti della pasticceria. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Pasticcieri a confronto al Gastronomika Festival