Passeggiata emozionale tra alberi secolari e cave rinaturalizzate
il 23 novembre 2025. In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, una passeggiata emozionale di circa 6 km conduce tra alberi secolari e cave rinaturalizzate, alla scoperta della natura e delle tradizioni contadine ispirate. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Ultima Escursione Emozionale della stagione MEDITERRANEO GARDESANO – 25 Ottobre Ecco alcuni scatti della passeggiata di oggi; un’esperienza immersiva nella natura, nella storia e nei sapori autentici del territorio gargnanese. ? Grazie a tu - facebook.com Vai su Facebook
Slò Fest, alla scoperta degli alberi secolari e musica all’agriturismo - Oggi alle 10 in piazza Saffi, di fronte all’ingresso del palazzo comunale, Gabriele Zelli condurrà una passeggiata ... ilrestodelcarlino.it scrive
Alberi secolari da abbattere, si farà una controperizia - Dopo i primi cinque cerchiati di rosso (i primi due sul lato destro del viale, all’altezza ... Scrive ilmessaggero.it
Terni. Passeggiata, in duecento per difendere le piante - Sono stati circa duecento i ternani che si sono mobilitati contro il taglio di 18 alberi alla Passeggiata come dispone l'ordinanza del sindaco Stefano Bandecchi. Da ilmessaggero.it