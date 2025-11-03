Passeggiando nella Storia | convegni workshop e ciclopasseggiate a Villa Fogliano

Latinatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 5 al 9 novembre Villa Fogliano e il lungomare pontino ospiteranno la seconda edizione di “Passeggiando nella Storia” la manifestazione che parla di ambiente e turismo sostenibile e mobilità.L’iniziativa, organizzata dall’associazione Mimesi’s e patrocinata all’Ente Parco Nazionale del Circeo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

passeggiando storia convegni workshopMobilità, ambiente ed ecoturismo: torna a Latina “Passeggiando nella Storia” - rilancia il suo impegno per il territorio con “Passeggiando nella Storia 2025”, in programma dal 5 al 9 nove ... Riporta latinacorriere.it

Cerca Video su questo argomento: Passeggiando Storia Convegni Workshop