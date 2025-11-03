Pasquale Nappo ucciso a Boscoreale si costituiscono due giovani di 18 e 23 anni

Sono stati fermati i due giovani di 18 e 23 anni accusati di aver sparato almeno tre colpi di pistola in piazza Pace a Boscoreale (Napoli) uccidendo il 18enne Pasquale Nappo. Si tratta di due. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Pasquale Nappo ucciso a Boscoreale, si costituiscono due giovani di 18 e 23 anni

