Pasquale Nappo ucciso a Boscoreale | Era tra gli obiettivi dell' agguato

Ilmattino.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà la Dda di Napoli ad occuparsi dell?omicidio di Pasquale Nappo, il 18enne centrato sabato notte da un colpo di pistola all?ascella nel corso di un agguato ordito da due. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

pasquale nappo ucciso a boscoreale era tra gli obiettivi dell agguato

© Ilmattino.it - Pasquale Nappo ucciso a Boscoreale: «Era tra gli obiettivi dell'agguato»

pasquale nappo ucciso boscorealeNapoli, 18enne ucciso in sparatoria a Boscoreale: fermati due giovani - Due giovani di 18 e 23 anni sono stati fermati dai carabinieri di Torre Annunziata per l’omicidio di Pasquale Nappo, 18enne, ucciso a colpi di pistola in piazza Pace ... Scrive adnkronos.com

pasquale nappo ucciso boscorealeOmicidio Pasquale Nappo, fermati due ragazzi di 18 e 23 anni: si sono costituiti nella notte - Entrambi di Torre Annunziata, sono arrivati a Boscoreale in scooter: il più giovane, coetaneo della vittima, ha sparato 3 colpi di pistola contro il gruppo di amici. Riporta quotidiano.net

pasquale nappo ucciso boscorealeFermati i due presunti killer di Pasquale Nappo, il 18enne colpito da proiettile domenica notte: “Ucciso per errore” - Fermati i due presunti killer di Pasquale Nappo, il 18enne uccido da proiettile vagante la notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre a Boscoreale, nel Napoletano ... Si legge su fanpage.it

