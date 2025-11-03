Pasquale Nappo ucciso a Boscoreale | Era tra gli obiettivi dell' agguato

Sarà la Dda di Napoli ad occuparsi dell?omicidio di Pasquale Nappo, il 18enne centrato sabato notte da un colpo di pistola all?ascella nel corso di un agguato ordito da due. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Pasquale Nappo ucciso a Boscoreale: «Era tra gli obiettivi dell'agguato»

Fermati i due presunti killer di Pasquale Nappo, il ragazzo di 18 anni colpito da un proiettile esploso da un commando in piazza Pace a Napoli Secondo il padre del 18enne, si sarebbe trattato di un errore e suo figlio sarebbe stato colpito per sbaglio Vai su Facebook

#pasquale nappo ucciso a #boscoreale, fermati due giovani di 18 e 23 anni - X Vai su X

Napoli, 18enne ucciso in sparatoria a Boscoreale: fermati due giovani - Due giovani di 18 e 23 anni sono stati fermati dai carabinieri di Torre Annunziata per l’omicidio di Pasquale Nappo, 18enne, ucciso a colpi di pistola in piazza Pace ... Scrive adnkronos.com

Omicidio Pasquale Nappo, fermati due ragazzi di 18 e 23 anni: si sono costituiti nella notte - Entrambi di Torre Annunziata, sono arrivati a Boscoreale in scooter: il più giovane, coetaneo della vittima, ha sparato 3 colpi di pistola contro il gruppo di amici. Riporta quotidiano.net

Fermati i due presunti killer di Pasquale Nappo, il 18enne colpito da proiettile domenica notte: “Ucciso per errore” - Fermati i due presunti killer di Pasquale Nappo, il 18enne uccido da proiettile vagante la notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre a Boscoreale, nel Napoletano ... Si legge su fanpage.it