Pasquale Nappo il diciottenne ucciso a Napoli | si costituiscono due giovani
Due giovani, di 18 e 23 anni, si sono consegnati ai carabinieri a cui hanno riferito di essere stati loro a sparare contro il diciottenne di Boscoreale, Pasquale Nappo morto ieri notte. Secondo quanto si è appreso, a esplodere i colpi di pistola, uno dei quali è risultato fatale per il diciottenne, sarebbe stato il coetaneo. I due viaggiavano in sella a uno scooter quando sono entrati in azione.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
