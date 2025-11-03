Pasquale Nappo il diciottenne ucciso a Napoli | si costituiscono due giovani

Feedpress.me | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani, di 18 e 23 anni, si sono consegnati ai carabinieri a cui hanno riferito di essere stati loro a sparare contro il diciottenne di Boscoreale, Pasquale Nappo morto ieri notte. Secondo quanto si è appreso, a esplodere i colpi di pistola, uno dei quali è risultato fatale per il diciottenne, sarebbe stato il coetaneo. I due viaggiavano in sella a uno scooter quando sono entrati in azione.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

