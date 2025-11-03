Pasolini omaggio dello scrittore Michel Maritato nel cinquantenario della morte

3 nov 2025

“In occosione del 2 Novembre, nel cinquantenario della morte di Pier Paolo Pasolini, lo scrittore Michel Emi Maritato dedica al grande intellettuale friulano un sonetto intenso e commosso, riaffermando il legame profondo che da anni lo unisce alla figura del poeta di Casarsa. Autore del volume. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it



