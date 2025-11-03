Pasolini omaggio dello scrittore Michel Maritato nel cinquantenario della morte

“In occosione del 2 Novembre, nel cinquantenario della morte di Pier Paolo Pasolini, lo scrittore Michel Emi Maritato dedica al grande intellettuale friulano un sonetto intenso e commosso, riaffermando il legame profondo che da anni lo unisce alla figura del poeta di Casarsa. Autore del volume. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Occhiuto: “A cinquant’anni dalla scomparsa di Pasolini ricordiamo un genio inquieto, libero e visionario”: A mezzo secolo dalla sua tragica scomparsa, l’Italia rende omaggio a Pier Paolo Pasolini, una delle figure più complesse e luminose del Novecento. Poet - facebook.com Vai su Facebook

Il 2 novembre di 10 anni fa da ministro della cultura resi omaggio a Pasolini portando all’alba, da solo, un giglio all’Idroscalo di Ostia. - X Vai su X

Pasolini, omaggio dello scrittore Michel Maritato nel cinquantenario della morte - Dallo scrittore de “La fine del diverso”, un sonetto per ricordare il poeta corsaro. meridiananotizie.it scrive

L’OMAGGIO A PASOLINI/ A 50 anni dalla morte del grande poeta, un sonetto speciale dello scrittore Michel Emi Maritato, autore del libro “La fine del diverso” - – Ottaviano sposa Livia Drusilla, tre giorni dopo che Livia ha dato alla luce il secondo figlio di Tiberio Claudio Nerone, Druso maggiore. Come scrive altroquotidiano.it

Bologna omaggia Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla morte - In occasione del 50esimo anniversario dall'assassinio di Pier Paolo Pasolini (avvenuto nella notte tra l'1 e il 2 novembre 1975 all'Idroscalo di Ostia), Bologna (città natale del poeta e regista) e la ... ansa.it scrive