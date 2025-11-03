Partiti i lavori di rigenerazione dell’impianto sportivo Campus Savarra a Grottaglie

Tarantini Time Quotidiano Grazie all’aggiudicazione del bando “Fondo Sport e periferie 2023”, a Grottaglie, ha preso il via la rigenerazione del polo sportivo del cosiddetto campo Savarra. La fase di demolizione, partita da qualche giorno, è propedeutica alla successiva di ristrutturazione che, da cronoprogramma, terminerà entro la fine dell’estate 2026. La riqualificazione messa in atto mira a valorizzare lo sport quale strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle zone periferiche della città, diffondendo la cultura del rispetto, della giustizia sociale anche attraverso la promozione dell’attività sportiva. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

