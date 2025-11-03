Partite le iscrizioni per il Nido dei sogni di Apollosa
Riaperte le iscrizioni per il micro nido dell’Ambito B1 “Il Nido dei sogni” di Apollosa. Benevento, 3 novembre 2025 – Con apposito provvedimento emanato dall’Ambito B1, che com’è noto comprende i Comune di Benevento (capofila), Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, è stata ampliata da 6 a 12 bambini la ricettività del servizio educativo e di accoglienza rivolto ai bimbi di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni del micro nido “Il Nido dei sogni” ubicato nel Comune di Apollosa. Pertanto, a partire da oggi sono state riaperte le iscrizioni per la copertura degli ulteriori 6 posti resisi disponibili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Approfondisci con queste news
Torna il XVI Torneo “Andrea Saioni” – Trofeo Città di Perugia Palazzetto Angelo Foccià, Perugia ? 28–30 dicembre 2025 U15 (2011, ammessi 2012) 8 squadre, 2 gironi, 5 partite garantite per team Iscrizioni e info: Roberta 347 456 5156 info@per - facebook.com Vai su Facebook
Riaperte le iscrizioni per il micro nido dell’Ambito B1 “Il Nido dei sogni” di Apollosa - Con apposito provvedimento emanato dall’Ambito B1, che com’è noto comprende i Comune di Benevento (capofila), Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, è stata ampliata da 6 a 12 bambini l ... ntr24.tv scrive